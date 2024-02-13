"Я погана мама". Полякова повідомила, що ухвалила важливе рішення щодо 12-річної доньки

Співачка Оля Полякова повідомила, що вирішила повертати 12-річну доньку Алісу, яка навчається в одній зі шкіл Лондона, в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням інтерв’ю виконавиці OBOZ.UA .

Оля Полякова повертає молодшу доньку в Україну

За словами знаменитості, адаптація в чужій країні в її доньки проходить важко.

Дівчинка постійно дорікає Олю, що мама її "віддала у дитячий будинок".

Тож зіркова родина ухвалила рішення повертати Алісу в Україну, однак лише влітку.

"Їй дійсно все непросто дається. Вона вже з’їла нам мізки! Тому ми ухвалили рішення: вчиться там до літа - і повертається в Київ. Більше це витримати неможливо", - зізналася співачка.

Молодша донька Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Кожен день звинувачення, що я погана мама, віддала дитину в дитячий будинок. Це страшне - два роки жахіття. Треба забирати, бо я вже просто не витримую", - поділилася Полякова.

Нагадаємо, що старша спадкоємиця виконавиці також майже рік навчалася у Великій Британії.

У вересні минулого року вона повернулася до України. У Києві дівчина вступила до музичної академії імені Чайковського.

Згодом повідомила, що стала студенткою американського вишу.