Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева призналась, как переживает развод с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.

Артистка ответила, как восстанавливается после развода

Так, фолловеры поинтересовались у знаменитости, как она восстанавливается после разрыва с мужем.

По словам Веры, для начала нужно полюбить себя, развиваться и не стоять на месте.

Вера Брежнева дала советы, как пережить развод (фото: instagram.com/ververa)

"Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Воплощать отложенные мечты и желания", - дала совет исполнительница.

Напомним, Вера Брежнева 6 октября официально подтвердила, что развелась с Константином Меладзе.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Об этом артистка объявила, когда презентовала миниальбом с украиноязычными песнями "Дякую".

Что именно стало причиной разрыва пары, неизвестно.