ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе

Вторник 13 февраля 2024 14:43
UA EN RU
Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева призналась, как переживает развод с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.

Артистка ответила, как восстанавливается после развода

Так, фолловеры поинтересовались у знаменитости, как она восстанавливается после разрыва с мужем.

По словам Веры, для начала нужно полюбить себя, развиваться и не стоять на месте.

Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе

Вера Брежнева дала советы, как пережить развод (фото: instagram.com/ververa)

"Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Воплощать отложенные мечты и желания", - дала совет исполнительница.

Напомним, Вера Брежнева 6 октября официально подтвердила, что развелась с Константином Меладзе.

Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Об этом артистка объявила, когда презентовала миниальбом с украиноязычными песнями "Дякую".

Что именно стало причиной разрыва пары, неизвестно.

Ранее Полякова сообщила, что приняла важное решение по поводу 12-летней дочери.

Также известная украинская актриса откровенно призналась, почему до сих пор не стала мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вера Брежнева Константин Меладзе Отношения Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО
Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО