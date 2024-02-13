Брежнева ответила, как восстанавливается после развода с Меладзе
Певица Вера Брежнева призналась, как переживает развод с композитором и продюсером Константином Меладзе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнительницы.
Артистка ответила, как восстанавливается после развода
Так, фолловеры поинтересовались у знаменитости, как она восстанавливается после разрыва с мужем.
По словам Веры, для начала нужно полюбить себя, развиваться и не стоять на месте.
Вера Брежнева дала советы, как пережить развод (фото: instagram.com/ververa)
"Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Воплощать отложенные мечты и желания", - дала совет исполнительница.
Напомним, Вера Брежнева 6 октября официально подтвердила, что развелась с Константином Меладзе.
Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)
Об этом артистка объявила, когда презентовала миниальбом с украиноязычными песнями "Дякую".
Что именно стало причиной разрыва пары, неизвестно.
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