"Брехав своїм батьками п'ять років". Перукар Кароль та Дорофєєвої здійснив камінг-аут

Відомий перукар Михайло Прус, чиїми послугами користувалися такі знаменитості, як Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Джамала та інші, здійснив камінг-аут і поділився тим, як його батько-військовий відреагував на це.

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Зі слів Михайла, він вже п’ять років перебуває у стосунках. Увесь цей час він приховував правду від батьків, які думали, що їхній син живе один і в нього нікого немає.

"Я вже п'ять років в стосунках. І єдине, про що я брехав своїм батьками п'ять років, це те, що я живу один і що в мене немає стосункі. Зараз мій тато не в Києві. Він захищає нашу країну. Мама зараз в Києві. Тому я прийшов до мами й ми починаємо", - поділився Прус.

Він зазначив, що спочатку мати не розуміла, що син намагається обговорити з нею щось важливе для нього.

Вона часто перебивала його, захоплено ділячись подробицями свого тренування. Михайло Прус почав своє одкровення з розповіді про запис подкасту з Анітою Соловей, де він планував зробити камінг-аут. Тож він вирішив, що насамперед має повідомити про свою орієнтацію батькам.

Михайло Прус (фото: instagram.com/purpruss)

"Я кажу: "Тобі не сподобається це інтерв'ю". Вона така: "Тільки мені?" Я кажу: "Так, тобі також". Вона каже: "Це те, про що я думаю?" Я кажу, що так. Як у фільмах: ми сидимо на кухні, вона дістає сигарету і повільно закурює. І мовчить. Мовчить, мовчить, мовчить [і каже]: "Онуків, значить, у мене не буде?", - розповів перукар.

Стиліст також додав, що батьки давно підозрювали про сексуальну орієнтацію сина, але не наважувалися поставити пряме запитання. Вони чекали, коли перукар сам відкриється і розповість про все.

"Вони ще п'ять років тому почали це проговорювати. І вони казали, що я їх дитина, вони не відмовляються, що такий саме я є. Але це було дуже складно. Якось мені мамі це було легше розказати, ніж батькові, тому що батько з села. Оточення саме таке, зовсім інше виховання, тобто зовсім інше оточення. Я чекав, коли тато щось напише, або коли зателефонує, і в цей день ввечері пише: "Мішо, мама мені все розказала", каже, все нормально", - пригадав Прус.

Михайло Прус (фото: instagram.com/purpruss)

Пізніше він розповів, що мама була не згодна з тим, щоб її єдиний син публічно робив камінг-аут. Тому йому довелося переконати її і пояснити, чому для нього важливо зробити це зізнання.

"Моя мама була проти того, щоб я з'являвся саме в цьому інтерв'ю і взагалі десь публічно заявляв про свою орієнтацію. Але після того, як я пояснив саме те, що величезна кількість дітей втрачає гарний зв'язок зі своїми батьками після того, як вони роблять камінг-аут, що батьки взагалі не сприймають це і перестають спілкуватися з дітьми, після цього, звичайно, вже зрозуміла важливість цього інтерв'ю", - поділився зірковий перукар.