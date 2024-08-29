"Лгал своим родителям пять лет". Парикмахер Кароль и Дорофеевой совершил каминг-аут

Известный парикмахер Михаил Прус, чьими услугами пользовались такие знаменитости, как Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Джамала и другие, совершил каминг-аут и поделился тем, как его отец-военный отреагировал на это.

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По словам Михаила, он уже пять лет находится в отношениях. Все это время он скрывал правду от родителей, которые думали, что их сын живет один и у него никого нет.

"Я уже пять лет в отношениях. И единственное, о чем я врал своим родителями пять лет, это то, что я живу один и что у меня нет отношений. Сейчас мой папа не в Киеве. Он защищает нашу страну. Мама сейчас в Киеве. Поэтому я пришел к маме и мы начинаем", - поделился Прус.

Он отметил, что сначала мать не понимала, что сын пытается обсудить с ней что-то важное для него.

Она часто перебивала его, увлеченно делясь подробностями своей тренировки. Михаил Прус начал свое откровение с рассказа о записи подкаста с Анитой Соловей, где он планировал сделать каминг-аут. Поэтому он решил, что прежде всего должен сообщить о своей ориентации родителям.

Михаил Прус (фото: instagram.com/purpruss)

"Я говорю: "Тебе не понравится это интервью». Она такая: "Только мне?" Я говорю: "Да, тебе тоже". Она говорит: "Это то, о чем я думаю?" Я говорю, что да. Как в фильмах: мы сидим на кухне, она достает сигарету и медленно закуривает. И молчит. Молчит, молчит, молчит, молчит [и говорит]: "Внуков, значит, у меня не будет?", - рассказал парикмахер.

Стилист также добавил, что родители давно подозревали о сексуальной ориентации сына, но не решались задать прямой вопрос. Они ждали, когда парикмахер сам откроется и расскажет обо всем.

"Они еще пять лет назад начали это проговаривать. И они говорили, что я их ребенок, они не отказываются, что такой именно я есть. Но это было очень сложно. Как-то мне маме это было легче рассказать, чем отцу, потому что отец из села. Окружение именно такое, совсем другое воспитание, то есть совсем другое окружение. Я ждал, когда папа что-то напишет, или когда позвонит, и в этот день вечером пишет: "Миша, мама мне все рассказала«, говорит, все нормально", - вспомнил Прус.

Михаил Прус (фото: instagram.com/purpruss)

Позже он рассказал, что мама была не согласна с тем, чтобы ее единственный сын публично делал каминг-аут. Поэтому ему пришлось переубедить ее и объяснить, почему для него важно сделать это признание.

"Моя мама была против того, чтобы я появлялся именно в этом интервью и вообще где-то публично заявлял о своей ориентации. Но после того, как я объяснил именно то, что огромное количество детей теряет хорошую связь со своими родителями после того, как они делают каминг-аут, что родители вообще не воспринимают это и перестают общаться с детьми, после этого, конечно, уже поняла важность этого интервью", - поделился звездный парикмахер.