7 українських зірок, які зважилися на камінг-аут

Чутки про те, що серед знаменитостей є багато людей з гомосексуальною орієнтацією, постійно циркулюють у медійному просторі. Однак більшість представників зіркової ЛГБТ-спільноти вважають за краще тримати свої інтимні вподобання в таємниці. Незважаючи на це, деякі з них в якийсь момент наважилися здійснити камінг-аут.

Про кого йде мова - дізнайтесь в РБК-Україна (проект Styler).

Костянтин Гнатенко

Першим з українських знаменитостей, хто відкрито заговорив про свою сексуальну орієнтацію, був ведучий і журналіст Костянтин Гнатенко. Він офіційно здійснив камінг-аут у 1997 році.

Костянтин Гнатенко (фото: instagram.com/gnatenkokostia)

Анатолій Єрема

Продюсер Анатолій Єрема став другим з українських знаменитостей, хто здійснив камінг-аут. У 2008 році він офіційно оголосив про свою гомосексуальність.

Нині Єрема щасливий у стосунках і живе зі своїм партнером.

Анатолій Єрема з коханим (фото: facebook.com/yerem​​​​​​​)

MELOVIN

Український співак здійснив камінг-аут у 2021 році просто на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу він поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, і оголосив, що є бісексуалом.

Пізніше MELOVIN зізнався, що камінг-аут сприятливо позначився на його психологічному стані, і він став значно щасливішим.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Андрій Хветкевич

Після виходу з проєкту "Холостяка-2" бізнесмен зізнався, що він бісексуал.

За словами Андрія, у нього були стосунки як з жінками, так і з чоловіками.

Також Хветкевич тоді зізнався, що перебуває у стосунках з колумбійцем Феліпе.

Проте перед реаліті пара розпалася. Після проєкту вони знову возз'єдналася і вирішили одружитися.

Андрій Хветкевич (фото: instagram.com/diveeasy)

Олег Машуковський

Блогер та візажист відкрився громадськості щодо своєї орієнтації, коли став популярним.

Олег впевнено заявляв, що він гомосексуал. Однак пізніше він почав стверджувати, що, швидше за все, є бісексуалом.

Олег Машуковський (фото: instagram.com/mashukovsky/)

Володимир Завадюк

Продюсер розважальних проєктів здійснив камінг-аут у квітні минулого року. Завадюк розповів, що у нього є партнер, з яким він живе.

Він також порадив іншим бути чесними із собою та здійснити свої давні мрії.

Володимир Завадюк з обранцем (фото: instagram.com/zavaduk)

Ваня Рассел

Після Володимира Завадюка камінг-аут здійснив ведучий і блогер Ваня Рассел. Він випустив ролик на своєму YouTube-каналі, присвячений темі ЛГБТ-спільноті.

Наприкінці відео Рассел повідомив, що він гей.

Ваня Рассел (фото: instagram.com/oh.my.russell​​​​​​​)