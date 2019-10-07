Брат Кейт Миддлтон обручился с француженкой: кто она такая

Брат Кейт Миддлтон объявил о помолвке (Коллаж РБК-Украина)

Джеймс Миддлтон показал фотографию своей избранницы

Родной брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон официально обручился с молодой француженкой Ализе Тевен. О том, что возлюбленная согласилась стать его супругой, Джеймс Миддлтон сообщил на своей странице в Instagram.

Младший брат Кейт Миддлтон, который долгое время находился в состоянии депрессии из-за славы своей сестры, наконец-то обрел счастье. Он сообщил, что сделал предложение своей девушке Ализе Тевен и она ответила согласием.

"Она сказала да. Наш секрет раскрыт, но мы с радостью делимся этими новостями", - написал Джеймс Миддлтон.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

Впервые на публике Джеймс Миддлтон с Ализе Тевен появились в прошлом году, она сопровождала его в семейном рождественском отдыхе. В этом году пара стала чаще появляться на различных мероприятиях и даже составили компанию Миддлтонам на Уимблдонском чемпионате.

Джеймс Миддлтон – 33-летний предприниматель, младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Он основал собственную компанию Boomf, которая доставляет персонализированные подарки.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

Ализе Тевен – 30-летняя француженка, финансовый аналитик. Она говорит на четырех языках, увлекается лыжами. В Великобританию она переехала шесть лет назад и получила степень магистра в области инвестиций и финансов в Лондонском университете королевы Марии.

По некоторым данным пара познакомилась в июле 2018 в Саус Кенсингтон Клубе. Ализе остановилась поздороваться с одной из собак Джеймса Миддлтона и между ними завязался разговор. Девушка не знала, кто он такой. Позже, во время обеда в клубе, он прислал ей записку с предложением встретится.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

В декабре они посетили Рождественское богослужение, а в январе они отправились отдыхать вместе с Пиппой Миддлтон и ее мужем Джеймсом Мэтьюсом в Сент-Бартс.

В мае 2019 года Ализе сопровождала Джеймса на свадьбе Томаса Кингстона и Габриэллы Виндзор вместе с семейством Миддлтон.