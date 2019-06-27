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Брат Кейт Миддлтон рассказал, как страдал из-за популярности сестры: не мог встать с постели

STYLERПерсоны    27.06.2019 - 07:12
Брат Кейт Миддлтон рассказал, как страдал из-за популярности сестры: не мог встать с постели
Фото: коллаж РБК-Украина

Джейс Миддлтон после свадьбы Кейт и принца Уильяма стал объектом пристального внимания общественности

Брат Кейт Миддлтон страдал от депрессии после свадьбы сестры с принцем Уильямом. Джеймсу в тот момент было 23 года, и миллионер пожаловался, что внезапно свалившаяся на его голову известность из-за королевского брака вогнала его в подавленное и тяжелое психологическое состояние. Об этом один из самых завидных холостяков Британии рассказал в интервью изданию Tatler.

Бизнесмен отметил, что повышенное внимание прессы и преследования папарацци в значительной мере угнетало его.

Джеймс Миддлтон признался, что депрессия "не давала ему встать с постели", и он очущал себя "лишним и виновным только за то, что есть".

Младший брат герцогини Кембриджской рассказал, что после свадьбы Кейт и принца Уильяма внезапно и против воли стал публичным, и каждый его успех либо неудача широко обсуждались. 

Брат Кейт Миддлтон рассказал, как страдал из-за популярности сестры: не мог встать с постели

Джеймс Миддлтон (Фото: GettyImages)

Джеймс по возможности пытается держаться в стороне от британской королевской семьи и хочет оставаться в тени Кейт. 

"Если есть интерес конкретно ко мне - замечательно. Если же этот интерес из-за Кейт - то это уже другое", - сказал предприниматель.

Брат Кейт Миддлтон рассказал, как страдал из-за популярности сестры: не мог встать с постели

Джеймс Миддлтон старается держаться особняком (Фото: GettyImages)

Джеймс прошел курс интенсивной терапии, отошел от оперативного управления своим бизнесом Boomf и провел время для восстановления в шотландском имении своего зятя Мэтьюса Glen Affric. В итоге он переборол депрессию и сконцентрировался на личной жизни. Теперь он снова чувствует себя счастливым и воспринимает себя самим собой. 

"Я чувствую себя словно в 13 лет, взволнованный жизнью. Я снова чувствую себя собой и не могу просить большего", - рассказал бизнесмен. 

Как сообщалось ранее, Джеймс Миддлтон стал встречаться с 30-летней красавицей Ализэ Тевене. Она родилась во Франции и работает финансовым аналитиком.

Также мы писали о том, что некоторое время назад компанию младшего брата Кейт Миддлтон Джеймса Boomf обвинили в распространении нацистской пропаганды и антисемитской почты. 

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