Брат Кейт Міддлтон повідомив про заручини з француженкою: хто вона така

Брат Кейт Міддлтон оголосив про заручини (Колаж РБК-Україна)

Джеймс Міддлтон показав фотографію своєї обраниці

Рідний брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон офіційно заручився з молодою француженкою Алізе Тевен. Про те, що кохана погодилася стати його дружиною, Джеймс Міддлтон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Молодший брат Кейт Міддлтон, який довгий час знаходився в стані депресії через славу своєї сестри, нарешті знайшов щастя. Він повідомив, що зробив пропозицію своїй дівчині Алізе Тевен і вона відповіла згодою.

"Вона сказала так. Наш секрет розкритий, але ми з радістю ділимося цими новинами", - написав Джеймс Міддлтон.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

Вперше на публіці Джеймс Міддлтон з Алізе Тевен з'явилися в минулому році, вона супроводжувала його на сімейному різдвяному відпочинку. В цьому році пара стала частіше з'являтися на різних заходах і навіть склали компанію Міддлтонам на Вімблдонському чемпіонаті.

Джеймс Міддлтон – 33-річний підприємець, молодший брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Він заснував власну компанію Boomf, яка доставляє персоналізовані подарунки.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

Алізе Тевен – 30-річна француженка, фінансовий аналітик. Вона говорить на чотирьох мовах, захоплюється лижами. У Великобританію вона переїхала шість років тому і отримала ступінь магістра в галузі інвестицій і фінансів в Лондонському університеті королеви Марії.

За деякими даними пара познайомилася в липні 2018 у Саус Кенсінгтон Клубі. Алізе зупинилася привітатися з однієї з собак Джеймса Міддлтона і між ними зав'язалася розмова. Дівчина не знала, хто він такий. Пізніше, під час обіду в клубі, він прислав їй записку з пропозицією зустрітися.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевон (фото: instagram.com/jmidy)

У грудні вони відвідали Різдвяне богослужіння, а в січні вони вирушили відпочивати разом з Піппою Міддлтон і її чоловіком Джеймсом Мэтьюсом в Сент-Бартс.

У травні 2019 року Алізе супроводжувала на весіллі Джеймса Томаса Кінгстона та Габріелли Віндзор разом з сімейством Міддлтон.