Брат Кейт Миддлтон впервые показал новую пассию (фото)

Брат Кейт Миддлтон показал новую любовь (коллаж РБК-Украина)

Появилось фото новой девушки брата Кейт Миддлтон

Страдавший от депрессии брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон показал поклонникам свою новую пассию. Совместное фото с новой девушкой 32-летний бизнесмен Джеймс опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимке влюбленные вместе отдыхают на яхте. Они в одинаковых свитерах и счастливо улыбаются фотографу.

"Уплыви со мной", - подписал фото один из самых завидных холостяков Британии.

Джеймс Миддлтон и Ализэ Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Журналисты уже выяснили, что таинственную белокурую красавицу зовут Ализэ Тевене. Она родилась во Франции. На сегодняшний день 30-летняя пассия Джеймса работает финансовым аналитиком. Она владеет испанским, французским и английским языками, но, по словам ее отца, девушка "на самом деле не разговаривала на английском, пока не переехала в Лондон". Daily Mail пишет, что пара познакомилась осенью 2018-го в баре.

"Джеймс предложил ей напиток. Ализэ не знала, кто он, пока ее друг не сказал ей", - рассказал инсайдер.

Джеймс Миддлтон и Ализэ Тевене (скриншот: elle.fr)

Джеймс Миддлтон и Ализэ Тевене (скриншот: elle.fr)

В комментариях к снимку фанаты оценили выбор брата герцогини Кембриджской.

"Надеюсь, у вас, ребята, все будет хорошо. Выглядите потрясающе!" - написал один юзер.

"Любовь в свитерах! Девушка очень красивая!" - добавил другой.

"Выглядите мило и счастливыми!" - отметил третий.

Добавим, что до Ализэ Джеймс, который признавался, что долгое время страдал от депрессии, нескольких лет встречался с известной британской телеведущей Донной Эйр.

Донна Эйр (фото: instagram.com/airdonna1)

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