"Боже, бережи короля". У Лондоні відбулася коронація Чарльза III: дивіться перші фото урочистості
6 травня в Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста подія, а саме коронація Чарльза III. Він успадкував престол від королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.
Перші знімки з довгоочікуваної церемонії - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Як пройшла коронація
Усі події відбувалися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На урочистій події були присутніми приблизно 2 000 гостей. Варто додати, що серед усіх гостей не було запрошено президента Росії. Натомість Олена Зеленська прибула в Лондон ще 4 травня.
Олена Зеленська на коронації Короля Чарльза III в Лондоні (фото: washingtonpost.com)
Сама процесія коронації складалася з п'яти етапів:
- визнання
- присяга
- помазання
- інвеститура та коронація
- зведення на престол і вшанування
Маршрут, яким рухалася королівська карета, був меншим порівняно з коронацією Єлизавети II, однак пишність церемонії все одно не зменшилася.
Король Чарльз III у кареті до початку коронації (фото: washingtonpost.com)
Водночас із процесією неподалік Букінгемського палацу поліція арештовувала протестувальників, які виступають проти коронації Чарльза III.
У Лондоні відбуваються протести проти коронації Чарльза III (фото: washingtonpost.com)
Урочиста церемонія розпочалася з того, що Чарльз III склав присягу короля Великої Британії.
Фото: washingtonpost.com
Коронація Чарльза стала першою в Британії за 70 років і лише другою в історії, яку транслювали по телебаченню.
Фото: washingtonpost.com
Тільки-но монарх взяв до рук скіпетр і герб, він відразу починає вважатися королем Великої Британії. У ту ж мить титул королеви-консорт отримує і його дружина Камілла.
Молодший син новоспеченого короля принц Гарі також був присутнім на коронації, проте, як і говорив раніше, без своєї дружини Меган Маркл. Нагадаємо, що після їхнього одруження в королівській родині почалися непорозуміння.
Принц Гарі прибув на коронацію батька разом із дядьком принцом Ендрю (фото: washingtonpost.com)
Що відомо про Чарльза III
Король Чарльз III народився 14 листопада 1948 року. Він є прямим спадкоємцем престолу після королеви Єлизавети II. Повне ім'я монарха звучить так: Чарльз Філіп Артур Джордж, а скорочено можна або Чарльз або Карл.
У дитячі роки принц Чарльз став першим членом монаршої родини, хто відвідував школу, а не займався з приватним репетитором. Чарльз порушив королівську традицію вдруге, коли він вступив прямо до університету після А-рівня, а не вступив до Збройних сил Великої Британії.
Король Чарльз III та королева-консорт Камілла (фото: Getty Images)
Цікавим фактом є те, що Чарльз - абсолютний рекордсмен в історії Британської монархії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони - цілих 70 років!
У вересні 1996 року принц Уельський Чарльз відвідав Україну на запрошення Леоніда Кучми. Він був у багатьох визначних місцях Києва, у Севастополі та кількох пам'ятках, які стосуються британців.
Принц Чарльз танцює з українцями гопака (фото: (facebook.com/vakhtang.kipiani)
1 березня 2022 року принц Чарльз засудив вторгнення держави-окупанта в Україну та висловив свою підтримку українцям, які чинять спротив агресору. Також у квітні того ж року принц Чарльз зустрівся з родиною, яка втекла від війни в Україні.
Король під час зустрічі з українськими біженцями в Шотландії (фото: bbc.com)
Раніше ми показували, як король Чарльз відвідав українських військових, які навчаються у Великій Британії.
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