"Боже, храни короля". В Лондоне состоялась коронация Чарльза III: смотрите первые фото торжества

6 мая в Лондоне в Вестминстерском аббатстве состоялось торжественное событие, а именно коронация Чарльза III. Он унаследовал престол от королевы Елизаветы II, умершей 8 сентября 2022 года.

Первые снимки с долгожданной церемонии - смотрите ниже в материале Styler.

Как прошла коронация

Все события происходили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На торжественном событии присутствовало около 2 000 гостей. Стоит добавить, что среди всех гостей не был приглашен президент России . В то же время Елена Зеленская прибыла в Лондон еще 4 мая.

Елена Зеленская на коронации Короля Чарльза III в Лондоне (фото: washingtonpost.com)

Сама процессия коронации состояла из пяти этапов:

признание

клятва

помазание

инвеститура и коронация

возведение на престол и чествование

Маршрут, по которому двигалась королевская карета, был меньше по сравнению с коронацией Елизаветы II, однако великолепие церемонии все равно не уменьшилось.

Король Чарльз III в карете до начала коронации (фото: washingtonpost.com)

В то же время с процессией недалеко от Букингемского дворца полиция арестовывала протестующих, выступающих против коронации Чарльза III.

В Лондоне проходят протесты против коронации Чарльза III (фото: washingtonpost.com)

Торжественная церемония началась с того, что Чарльз III принял присягу короля Великобритании.

Фото: washingtonpost.com

Коронация Чарльза стала первой в Британии за 70 лет и только второй в истории, которую транслировали по телевидению.

Фото: washingtonpost.com

Как только монарх взял в руки скипетр и герб, он сразу начинает считаться королем Великобритании. В тот же миг титул королевы-консорт получает и его супруга Камилла.

Младший сын новоиспеченного короля принц Гарри также присутствовал на коронации, однако, как и говорил ранее, без своей жены Меган Маркл. Напомним, что после их женитьбы в королевской семье начались недоразумения.

Принц Гарри прибыл на коронацию отца вместе с дядей принцем Эндрю (фото: washingtonpost.com)

Что известно о Чарльзе III

Король Чарльз III родился 14 ноября 1948 года. Он является прямым наследником престола после королевы Елизаветы II. Полное имя монарха звучит так: Чарльз Филипп Артур Джордж, а сокращенно можно либо Чарльз, либо Карл.

В детские годы принц Чарльз стал первым членом монаршей семьи, посещавшим школу, а не занимавшимся с частным репетитором. Чарльз нарушил королевскую традицию во второй раз, когда он поступил прямо в университет после А-уровня, а не поступил в Вооруженные силы Великобритании.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла (фото: Getty Images)

Интересным фактом является то, что Чарльз - абсолютный рекордсмен в истории Британской монархии по продолжительности пребывания в статусе наследника британской короны - целых 70 лет!

В сентябре 1996 года принц Уэльский Чарльз посетил Украину по приглашению Леонида Кучмы. Он был во многих достопримечательностях Киева, в Севастополе и нескольких достопримечательностях, относящихся к британцам.

Принц Чарльз танцует с украинцами гопака (facebook.com/vakhtang.kipiani)

1 марта 2022 года принц Чарльз осудил вторжение государства-оккупанта в Украину и выразил свою поддержку украинцам, сопротивляющимся агрессору. Также в апреле того же года принц Чарльз встретился с бежавшей от войны в Украине семьей.

Король во время встречи с украинскими беженцами в Шотландии (фото: bbc.com)