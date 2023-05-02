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Путіна не запросили на коронацію Чарльза ІІІ, - Reuters

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Вівторок 02 травня 2023 20:33
Путіна не запросили на коронацію Чарльза ІІІ, - Reuters Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія не запрошувала російського диктатора Володимира Путіна на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання стверджує, що, за інформацією британського джерела, Велика Британія не надіслала запрошення лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

При цьому було запрошено глав держав інших країн, з якими Британія має дипломатичні відносини, а також представників британських королівств та заморських територій. У випадку з Північною Кореєю та Нікарагуа було запрошено високопоставлених дипломатів, а не глав держав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III, але без дружини.

Більш детально про коронацію Чарльза III можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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