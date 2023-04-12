Принц Гарі все ж таке поїде на коронацію свого батька. Але є нюанс

Принц Гаррі та Меган Маркл після історії з різними вимогами щодо відвідування коронації нового британського монарха Чарльза III, призначеної на 6 травня, і на тлі домислів про можливу відмову, нарешті поставили крапку у цьому питанні. Молодший син короля все ж таки вирушить на церемонію, але без дружини.

Про таке рішення герцога Сассекського повідомили у середу, 12 квітня, у Букінгемському палаці.

Так, у заяві йдеться про те, що принц Гаррі "відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня", що радо підтверджує палац

"Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет", - йдеться у публікації.

Тут варто зазначити, що тривалий час було незрозуміло, чи візьме участь молодший син короля або його сім'я, які мешкають у США, в офіційній церемонії сходження на британський престол монарха.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла у Блакитній вітальні Букінгемського палацу (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Інтригу доповнював той факт, що принца Гаррі не бачили зі своїм батьком чи старшим братом принцом Вільямом з моменту опублікування його скандальних мемуарів "Запасний", на сторінках яких герцог Сассекський розповідав про давню напруженість у королівській родині.

До того ж минулого місяця Гаррі та Меган підтвердили, що їх попросили "звільнити" їхній будинок Frogmore Cottage на території Віндзорського замку у Великій Британії, подарований ним покійною королевою Єлизаветою II.

Додамо, що під питанням залишається й особиста роль Гаррі в коронації, оскільки він більше не є членом королівської сім'ї після свого рішення відмовитися від королівських обов'язків 3 роки тому.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

У березні представник герцога повідомив, що пара одержала запрошення на коронацію, але ще не підтвердила свою присутність. Пізніше стало відомо, що на вимоги Гаррі та Меган у королівському палаці, швидше за все, відповіли відмовою.

Річ у тім, що герцоги були обурені, що на урочистий захід не запросили їхнього 4-річного сина Арчі та 2-річну доньку Лілібет. Також принц Гаррі хотів, щоб йому та всій його родині виділили окреме місце на балконі Букінгемського палацу. Цей привілей мають лише діючі члени королівської родини, а Гаррі та Меган склали свої повноваження.

З усім тим, враховуючи тривалі спекуляції на цю тему, герцог Сассекський вирішив "не підливати олії у вогонь" і не став посилювати напруженість з іншими членами королівської родини, в результаті дав позитивну відповідь на запрошення відвідати церемонію коронації свого батька. Навіть без Меган та дітей.

Гаррі, Меган та їхні діти - принц Арчі та принцеса Лілібет (фото: instagram.com/alexilubomirski)