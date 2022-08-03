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Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

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Одесская область, Среда 03 августа 2022 16:41
Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото) Фото: спасатели освободили енотовидную собаку, которая застряла в заборе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой в городе Беляевка заметили енотовидную собаку, которая застряла в заборе и никак не могла выбраться из такой ловушки. На помощь животному вызвали спасателей, которые и освободили зверька, а после - передали ветеринарам.

Об этом 3 августа передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сложность в такой спасательной операции была в том, что млекопитающее семейства псовых застрял в узком проеме между досками забора в недоступном месте, и спасателям пришлось добираться к зверьку в беде лишь на лодке.

Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

Бойцы ГСЧС спасли енотовидную собаку, что застряла в заборе на водоеме (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Енотовидная собака оказалась в серьезной опасности, ведь не могла протиснуться между досками, что сдавливали тельце, и рисковала задохнуться.

Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

Енотовидная собака оказалась в ловушке и не могла выбраться к воде (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Подплыв к хищнику на лодке, бойцы ГСЧС раздвинули деревянные "Сциллу и Харибду", и зверек был спасен.

"... а между "прилетами" - занимаемся енотами... Потому что наши спасатели - лучшие в мире спасатели!" - отмечается в публикации.

Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

Енотовидная собака после спасения уплыла со спасателями к ветеринару на осмотр (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В комментариях к посту пользователи сети обращают внимание на внешний вид енотовидной собаки, претерпевшей шок и риск гибели - освобожденный зверек был обессиленный.

Но в ГСЧС успокаивают обеспокоенных украинцев - животное уже осмотрел ветеринар и, к счастью, с ним все нормально.

Бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, вызволив застрявшего в заборе енотика (фото)

Фото: скриншот комментариев facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине енотовидные собаки, или еноты уссурийские, составляют по количеству около 10 тысяч особей.

Часто хищного зверька называют просто енот, но это не совсем корректно, и название заимствовано из охотничьего жаргона. Не следует также путать енотовидную собаку с ракуном, которого также называют "енот".

Животные всеядны - они лакомятся и растениями, и охотятся на других зверьков. Места для обитания выбирают возле воды (влажные леса и берега рек и озер, особенно в начале лета), а в течение осени они более или менее зависимы от фруктов и ягод, что влияет на их выбор места для проживания - влажные пустоши, богатые на ягоды.

Напомним, недавно появилось милое видео, как в Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге, чтобы пропустить утят.

Добавим также, перед этим в июне возле Бучи из-под завалов дома спасли кота редкой породы по кличке Бигги.

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