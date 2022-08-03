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Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото)

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Одеська область, Середа 03 серпня 2022 16:41
Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото) Фото: рятувальники звільнили єнотовидну собаку, що застрягл у паркані (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою в місті Біляївка помітили єнотовидну собаку, який застряг в паркані та ніяк не міг вибратися з такої пастки. На допомогу тварині викликали рятувальників, які й звільнили звірка, а після - передали ветеринарам.

Про це 3 серпня передали в прес-службі ДСНС України.

Складність в такій рятувальній операції була в тому, що ссавець сімейства псових застряг у вузькому отворі між дошками паркану в недоступному місці, і рятувальникам довелося добиратися до звірка в біді лише човном.

Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото)

Бійці ДСНС врятували єнотовидного собаку, що застряг у паркані на водоймі (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Єнотовидний собака опинився в серйозній небезпеці, адже не міг протиснутися між дошками, що здавлювали тільце, і ризикував задихнутися.

Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото)

Єнотовидний собака опинився в пастці й не міг вибратися до води (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Підпливши до хижака на човні, бійці ДСНС розсунули дерев'яні "Сциллу і Харибду", і звір був врятований.

"... а між "прильотами" - займаємось єнотами... Бо наші рятувальники - найкращі у світі рятувальники!" - зауважується в публікації.

Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото)

Єнотовидний собака після порятунку поплив з рятувальниками до ветеринара на огляд (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

У коментарях до посту користувачі мережі звертають увагу на зовнішній вигляд єнотовидного собаки, що зазнав шок і ризик загибелі - звільнений звір був знесилений.

Та в ДСНС заспокоюють стурбованих українців - тварину вже оглянув ветеринар і, на щастя, з нею все нормально.

Бійці ДСНС провели рятувальну операцію, визволивши застряглого в паркані єнотика (фото)

Фото: скріншот коментарів facebook.com/MNS.GOV.UA

В Україні єнотовидні собаки, або єноти уссурійські, становлять за кількістю близько 10 тисяч особин.

Часто хижого звірка називають просто єнот, але це не зовсім коректно, і назва запозичена з мисливського жаргону. Не слід також плутати єнотовидного собаку з ракуном, якого також називають "єнот".

Тварини всеїдні - вони ласують і рослинами, і полюють на інших звірків. Місця для проживання вибирають біля води (вологі ліси та береги річок і озер, особливо на початку літа), а протягом осені вони більш - менш залежні від фруктів і ягід, що впливає на їх вибір місця для проживання - вологі пустки, багаті на ягоди.

Нагадаємо, нещодавно з'явилося миле відео, як у Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі, щоб пропустити каченят.

Додамо також, перед цим у червні біля Бучі з-під завалів будинку врятували кота рідкісної породи по кличці Біггі.

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Одеса животные ДСНС
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