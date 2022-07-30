В Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге, чтобы пропустить утят: милое видео
В Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге для того, чтобы безопасно пропустить через нее маленьких пешеходов-утят.
Видео опубликовали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.
Так, инцидент произошел на Столичном шоссе.
В частности, полицейские Валерий Удовиченко и Юрий Захарчук заметили на проезжей части стаю диких утят, которые не могли перейти дорогу. Поэтому для того, чтобы пернатые все-таки добрались до поля, инспекторы на минуту остановили оживленный поток автомобилей.
На видео видно, как 4 утят быстро перебегают дорогу, пока другие автомобили стоят.
Также отмечается, что стражи порядка своим примером показали, что творить добро - это просто.
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