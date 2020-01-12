Не бойтесь рисковать! Каким Зодиакам сказочно повезет с деньгами

Финансовый гороскоп (РБК-Украина)

Удача улыбнется Овнам, Львам и Рыбам

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что год Белой Металлической Крысы будет весьма благоприятен для накоплений и вложений. Главное, действовать рассудительно и не предпринимать поспешных решений.

Астрологи уверяют, гороскоп на неделю с 13 по 19 января сулит финансовую стабильность трем знакам Зодиака - Овнам, Львам и Рыбам.

Овен

Тенденции этой недели способствуют стабилизации материального положения Овнов и даже увеличения доходов. Финансовых средств может оказаться недостаточно, однако это не повод расстраиваться. Возьмите взаймы - в этот период подобные денежные операции пройдут весьма успешно.

Лев

Эта неделя позволит Львам пожинать плоды длительных рабочих проектов. Период очень удачный для отдыха или небольшого отпуска. При этом новые знакомства, которые будут Вас сопутствовать на протяжении релакса, принесут ощутимую выгоду, поэтому стоит уделить им внимание и не отмахиваться. Астрологи советуют быть открытым, а также говорят о высокой вероятности получить приятный презент от дорогого человека.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Деньги могут политься ручьем, главное условие при этом - не сидеть сложа руки. Благодаря активным действиям на профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы.