Ждет сказочная удача: астролог назвал самые везучие знаки Зодиака в январе

Гороскоп 2020 (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп 2020 предвещает удачу для многих знаков Зодиака, но в разные периоды

Финансовый гороскоп 2020 не для всех знаков Зодиака предвещает успешное течение дел в начале года. Знаменитый астролог Павел Глоба предсказывает только некоторым Зодиакам неожиданный рост успеха на карьерном поприще, однако предупреждает о возможных рисках. Среди везунчиков января 2020 – Овны, Львы, Водолеи и Скорпионы.

Овны. Первая половина января складывается благоприятно для Овнов, ориентированных на карьерный рост. Это особенно относится к руководящим работникам, ведущим менеджерам и администраторам. Вы сможете проявить свои таланты управления и организаторские способности. Возможно, вы познакомитесь с влиятельными людьми, которые проявят готовность оказывать вам протекцию в карьерном продвижении. В целом в этот период вы можете стать более заметной и узнаваемой личностью. Возможно, в основе этого будут какие-то важные события, когда вы обратите внимание окружающих на свою персону, став в чем-то известной, знаменитой личностью. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности - шансы на победу у вас есть.

Вторая половина января 2020 благоприятствует дополнительной подработке при выполнении частных заказов. Возможно, вас будут часто просить выйти поработать во внеурочное время, например, на подмену коллеги. Все это суммарно приведет к существенному увеличению финансового потенциала.

Львы. В первой половине января Львы будут отличаться трудолюбием и будут настроены на интенсивную работу. Тема работы для вас может стоять в первом приоритете. Поэтому разумно запланировать на этот период большой объем работы - в итоге вы сумеете справиться с большими нагрузками. Немаловажным фактором успеха могут стать отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Конструктивное деловое взаимодействие с ними поможет вам справиться с трудностями и добиться повышения производительности труда.

Вторая половина месяца благоприятствует решению финансовых вопросов. У вас могут быть дополнительные финансовые поступления. Вырастет доходность бизнеса, связанного с партнерскими программами.

Водолеи. Водолеям в первой половине января будет особенно везти в финансовом плане. Это относится к такой работе, которая либо поменяется в виду лучшего предложения, либо произойдет повышение. И для этого вам требуется иметь спокойные условия. Если вы умеете что-то профессионально делать помимо основной работы, то можете получить дополнительные источники дохода. Можно подавать объявления с предложением услуг выполнения частных заказов. Ваше объявление не останется незамеченным и заказы могут посыпаться как из рога изобилия.

Вторая половина января связана с ростом доходов от основной работы. Улучшение финансового положения может привести к возможности делать крупные покупки. Это хорошее время для подготовки финансовых отчетов и совершенствования в профессиональном мастерстве.

Скорпионы. У типичных Скорпионов в первой половине января 2020 активизируются деловые связи. Во многом это будет связано с усилением интеллектуальной активности и готовностью вступать в деловые контакты. При этом вы будете необычайно предприимчивыми и подвижными. Используйте это время для приобретения полезных знаний и контактов. Хорошо проходят деловые поездки, встречи, знакомства. Студенты вузов смогут существенно продвинуться в обретении своей профессии и смогут закрыть для себя пробелы в знаниях. Вырастут доходы.

Вторая половина месяца способствует творческой активности и совершенствованию методов в работе. Вы сможете привнести элементы своей индивидуальности в работу с клиентами и в личном творчестве. Удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и рекламных мероприятий.