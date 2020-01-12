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Не бійтеся ризикувати! Яким Зодіакам казково пощастить з грошима

STYLERЖиття    12.01.2020 - 08:29
Не бійтеся ризикувати! Яким Зодіакам казково пощастить з грошима
Фінансовий гороскоп на тиждень

Удача посміхнеться Овнам, Левам і Рибам

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що рік Білого Сталевого Щура буде вельми сприятливий для накопичень і вкладень. Головне, діяти розважливо і не робити поспішних рішень.

Астрологи запевняють, гороскоп на тиждень з 13 по 19 січня обіцяє фінансову стабільність трьом знакам Зодіаку - Овнам, Левам і Рибам.

Овен

Тенденції цього тижня сприяють стабілізації матеріального становища Овнів і навіть збільшення доходів. Фінансових коштів може виявитися недостатньо, однак це не привід сумувати. Візьміть у борг - в цей період подібні грошові операції пройдуть вельми успішно.

Лев

Цей тиждень дозволить Левам пожинати плоди тривалих робочих проектів. Період дуже вдалий для відпочинку або невеликої відпустки. При цьому нові знайомства, які будуть Вас супроводжувати протягом релаксу, принесуть відчутну вигоду, тому варто приділити їм увагу і не відмахуватися. Астрологи радять бути відкритими, а також говорять про високу ймовірність отримати приємний презент від дорогої людини.

Риби

На цьому тижні Рибам варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Гроші можуть политись струмком, головна умова при цьому - не сидіти склавши руки. Завдяки активним діям на професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи.

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