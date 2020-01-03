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Насыщенный месяц: знаки Зодиака, которым звезды сулят изменения в январе

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 07:34
Насыщенный месяц: знаки Зодиака, которым звезды сулят изменения в январе
Гороскоп на январь 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астролог назвала знаки Зодиака, которых ждут внезапные перемены в январе

Гороскоп на 2020 год сулит многим знакам Зодиака кардинальные изменения и насыщенные события. Для некоторых перемены начнутся с первых дней января. Об этом рассказала астролог Анжела Перл.

Она отметила, что в январе на многие события будет влиять энергетика воинственного Марса и это приведет к многих к правильному и победному пути.

Овен

Звезды сулят Овнам путешествие и интересные знакомства. Первый месяц 2020 года может стать очень благоприятным для переезда, причем не только в другой город, но и за границу. Месяц будет насыщен личностным ростом и развитием, возможны перемены в деловой сфере.

Девы

У представителей этого знака намечается активный старт, который позволит добиться успеха во многих сферах жизни. Позитивный настрой и желание добиться поставленных целей помогут справиться с проблемами. Астролог рекомендует не упрямиться и не конфликтовать.

Весы

Январь станет месяцем исполнения желания и будет очень богат на различные события. С первых чисел месяца стоит преодолеть страхи и это позволит не только улучшить свою жизнь, но и приобрести навыки, которые приведут к успеху.

Козерог

В первые дни января Козерогам стоит поймать волну и грамотно распределить свои силы и найти способы решения задач. Астролог рекомендует начать год не с покорения всех вершин сразу, а с постепенного восхождения.

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