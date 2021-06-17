В Ботсване обнаружили третий по величине алмаз в мире (фото)

В Ботсване, независимом государстве в ЮАР, обнаружили алмаз весом 1098,3 карата (219,6 грамма). При этом он считается третьим в мире по величине камнем ювелирного качества когда-либо добытым.

Об этой громкой находке рассказала пресс-служба правительства Ботсваны в Twitter .

"Это самый крупный алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю работы", - заявили в компании.

Драгоценный камень собираются продать, а вырученные деньги пустить на развитие страны. Он имеет 73 мм в длину, 52 мм в ширину и 27 мм в толщину.

В Ботсване нашли третий по величине алмаз в мире (фото: twitter.com/BWGovernment)

Министр полезных ископаемых Лефоко Моаги сказал, что находка камня, который еще не получил названия, не могла произойти в лучшее время после того, как пандемия коронавируса ударила по продажам алмазов в 2020 году.

Самый крупный алмаз Куллинан весом 3106 карат (621,2 грамма) был найден в Южной Африке в 1905 году. За ним идет Lesedi La Rona весом 1109 карат (221,8 грамм), который нашли в 2015 году. Его продали за рекордные 53 миллиона долларов.

Отметим, что компания Debswana принадлежит местному правительству и крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers. Правительство Ботсваны получает до 80% дохода от продаж Debswana в виде дивидендов, роялти и налогов.

В 2020 году добыча Debswana упала на 29% до 16,6 миллиона каратов, а продажи упали на 30% до 2,1 миллиарда долларов, поскольку пандемия повлияла как на производство, так и на спрос.