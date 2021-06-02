Под Луганском на раскопках скифского кургана нашли алтарь для жертвоприношений
Под Луганском начались археологические раскопки скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет, и уже появились первые находки. В древнем захоронении между селами Хомовка и Преображенное в Сватовском районе были обнаружены жертвенник для проведения ритуалов и оружие.
Об этом передает "Суспільне".
В работах принимают участие студенты и преподаватели двух вузов Луганской и Донецкой областей - Восточноукраинского национального университета имени Даля и Горловского института иностранных языков (базируется сейчас в Бахмуте).
Как рассказал руководитель группы исследователей, профессор ВНУ им. Даля Юрия Бровендер, курган может относиться к периоду бронзы и датируется приблизительно IV-V веком до нашей эры.
Археологи надеются разыскать на этом месте целый комплекс скифских захоронений - около 15 погребений с артефактами.
В одном из них уже нашли бронзовый наконечник стрелы, и каменное блюдо - алтарь. Эту ритуальную посуду, как правило, использовали для приношения в жертву мелкого рогатого скота, объяснил профессор кафедры истории и археологии.
"Сейчас мы выравниваем по материку, убираем все лишнее, что не нужно, чтобы расчистить материк, дальше будем зачищать, выявлять погребальные пятна и непосредственно раскапывать захоронения", - рассказала студентка ВНУ Валерия Трофименко.
Раскопки продлятся до конца июня, после чего все находки выставят для просмотра местными жителями.
Археологические раскопки на месте скифского кургана в Сватовском районе под Луганском (фото: suspilne.media)
Напомним, что в сентябре 2020-го недалеко отсюда - в Нижней Дуванке под Луганском - на раскопках скифского кургана возрастом 4-4,5 тысячи лет нашли сакральный круг в скифском кургане, который защищал живых от душ умерших.
Также мы писали о том, что недавно в кургане над украинским "Стоунхенджем" нашли останки сарматского воина с тризной - это стало уже 25-м захоронением возле древнего кромлеха возрастом около 5-5,5 тысяч лет в Новоалександровке под Днепром.