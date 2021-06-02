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Под Луганском на раскопках скифского кургана нашли алтарь для жертвоприношений

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Луганская область, Среда 02 июня 2021 07:27
Под Луганском на раскопках скифского кургана нашли алтарь для жертвоприношений Фото: археологические раскопки (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Луганском начались археологические раскопки скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет, и уже появились первые находки. В древнем захоронении между селами Хомовка и Преображенное в Сватовском районе были обнаружены жертвенник для проведения ритуалов и оружие.

Об этом передает "Суспільне".

В работах принимают участие студенты и преподаватели двух вузов Луганской и Донецкой областей - Восточноукраинского национального университета имени Даля и Горловского института иностранных языков (базируется сейчас в Бахмуте).

Как рассказал руководитель группы исследователей, профессор ВНУ им. Даля Юрия Бровендер, курган может относиться к периоду бронзы и датируется приблизительно IV-V веком до нашей эры.

Археологи надеются разыскать на этом месте целый комплекс скифских захоронений - около 15 погребений с артефактами.

В одном из них уже нашли бронзовый наконечник стрелы, и каменное блюдо - алтарь. Эту ритуальную посуду, как правило, использовали для приношения в жертву мелкого рогатого скота, объяснил профессор кафедры истории и археологии.

"Сейчас мы выравниваем по материку, убираем все лишнее, что не нужно, чтобы расчистить материк, дальше будем зачищать, выявлять погребальные пятна и непосредственно раскапывать захоронения", - рассказала студентка ВНУ Валерия Трофименко.

Раскопки продлятся до конца июня, после чего все находки выставят для просмотра местными жителями.

Под Луганском на раскопках скифского кургана нашли алтарь для жертвоприношений

Археологические раскопки на месте скифского кургана в Сватовском районе под Луганском (фото: suspilne.media)

Напомним, что в сентябре 2020-го недалеко отсюда - в Нижней Дуванке под Луганском - на раскопках скифского кургана возрастом 4-4,5 тысячи лет нашли сакральный круг в скифском кургане, который защищал живых от душ умерших.

Также мы писали о том, что недавно в кургане над украинским "Стоунхенджем" нашли останки сарматского воина с тризной - это стало уже 25-м захоронением возле древнего кромлеха возрастом около 5-5,5 тысяч лет в Новоалександровке под Днепром.

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