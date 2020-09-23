В Украине вырастили рекордный алмаз: не может повторить ни одна лаборатория мира

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире (коллаж: РБК-Украина)

В лаборатории Киева вырастили рекордный алмаз и продали за полмиллиона долларов

В Украине вырастили самый большой в мире алмаз, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Неограненный бриллиант в 109 карат изготовили в столице под прессом и с высокой температурой.

До этого времени ни одна лаборатория мира не смогла сотворить такое, говорится в сюжете ТСН.

Рассмотреть камень пока что можно только через монитор компьютера, ведь он сейчас в США. Там после сертификации его изучают иностранные эксперты.

"Самый большой алмаз, который был выращен – от 10 до 20 карат. А 100 – это неимоверный прыжок", – рассказывают в лаборатории.

Технологию, по которой изготовили алмаз, тщательно скрывают. В лабораторных условиях для "эмбриона" алмаза создают условия, схожие с теми, что в толще земли. Там он растет миллионы лет, а в лаборатории – несколько недель.

Давление в прессе равно тому, будто перевернули Эйфелеву башню и поставили на кончик пальца.

А вот природный рекорд – камень более трех тысяч карат, его добыли в Африке. Нашли алмаз в начале прошлого века. Его разрезали на 9 частей, и самые большие две украшают британский скипетр и корону королевы.

А искусственные камни начали выращивать лишь через полвека после находки африканского рекордсмена. И Украина, по словам специалистов, была очень продвинута в этой области. Изначально искусственные камни использовали для нарезания металла или бурения горных пород, а вот ювелиры заинтересовались камнями относительно недавно. Ведь в 2018 году в Америке разрешили не указывать происхождение алмаза.

"По своим физико-химическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от природных, но цена на них дешевле", – говорит Дмитрий Видолюб, президент союза ювелиров Украины.

Алмаз, выращенный в Украине, уже купили за 500 тысяч долларов. Природный камень такого же размера стоит десятки миллионов.

В Украине вырастили рекордный алмаз (видео: YouTube/ТСН)

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