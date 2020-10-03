Борт був несправний: чиновники поскандалили в прямому ефірі через катастрофу Ан-26

Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (фото: twitter.com/dialog.ua)

Літак АН-26, який зазнав аварії в Чугуєві, мав пошкодження, але отримав дозвіл на посадку з затримкою. Диспетчер спочатку дав дозвіл на посадку на аеродромі іншого борту, в якому був син командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Чиновник зазначив, що син Дроздова також є курсантом університету ім. Івана Кожедуба, і в день катастрофи брав участь у навчальних польотах в іншому літаку.

Таким чином Кучер побічно звинуватив Дроздова в тому, що останній вплинув на черговість посадки двох бортів.

"Не буду говорити, посадили, бо там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", - заявив голова ОДА.

Своєю чергою сам Дроздов зауважив, що коли отримав інформацію про катастрофу, спочатку думав, що його син загинув.

"Літак, який перебував на посадці на віддалі 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Жодних вказівок керівника польотів я не давав", - сказав він.

Раніше ми писали про те, що єдиний уцілілий під Чугуєвом розповів про останні хвилини на борту Ан-26.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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