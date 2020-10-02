Единственный выживший под Чугуевом рассказал про последние минуты на борту Ан-26

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом (коллаж: РБК-Украина)

Вячеслав Золочевский, который чудом выжил 25 сентября под Чугуевом, рассказал, что помнит о катастрофе

20-летний Вячеслав Золочевский, которому удалось уцелеть в катастрофе Ан-26 в Чугуеве, рассказал о том, что происходило в последние минуты на борту военного самолета.

По словам курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, на борту паники не было до последнего момента, пишет LB.ua.

Причем юноша говорит, что мига, когда ты понимаешь - что-то идет не так - не было.

"Не могу такого вспомнить. Был обычный полет. Не было паники", - рассказывает Вячеслав. - До последнего момента паники на борту не было".

Также Золочевский вспомнил, что о какой-либо проблеме с самолетом (падении давления по измерителю крутящего момента левого двигателя в 20:38) он вообще не знал.

Вячеслав Золочевский (скрин: ТСН)

Самолет резко ушел в сторону и рухнул в 20:45 всего в километре от аэродрома в Чугуеве, где ему разрешили аварийную посадку.

Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали.

"Когда мы сели на борт, самолет был полностью исправен", - сказал он.

Напомним, что катастрофа произошла в пятницу, 25 сентября, в 20:45 в городе Чугуев. Всего в ней погибло 26 человек - 19 курсантов 19-22 лет и 7 человек старшего командования.

Ранее мы писали, что журналистам удалось раскопать еще одну версию крушения Ан-26Ш, бортовой номер 76.