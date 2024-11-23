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Бордовий у тренді: Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі такого відтінку (відео)

Субота 23 листопада 2024 07:15
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Бордовий у тренді: Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі такого відтінку (відео) Анна Трінчер та Христина Решетнік показали, з чим носити бордовий (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Бордовий або, як його ще називають колір бургунді, винний - трендовий відтінок на зиму 2024-2025. З ним можна створити монохромний образ або доповнити його іншими.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим його носять співачка Анна Трінчер та дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина.

Анна Трінчер

Популярна українська співачка скомбінувала стильний образ із двох найтрендовіших відтінків осені та зими 2024-2025: бордового та коричневого.

Бордовий у тренді: Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі такого відтінку (відео)

Скриншот

Для свого лука вона одягла боді кольори бургунді з глибоким декольте, який доповнила класичними коричневими штанями та поясом. Не забула артистка про аксесуари - золоті сережки і дві підвіски.

Завершити лук Трінчер вирішила довгим пальтом шоколадного відтінку, а також мініатюрною сумкою бордового відтінку від відомого бренду та чоботями з вузьким носком.

Христина Решетнік

Дружина ведучого Григорія Решетніка Христина стежить за модними трендами і має свій власний стиль.

Так, блогерка та багатодітна мама одягла бордову шкіряну спідницю міні, а зверху - джемпер світлішого відтінку. Завершити образ вона вирішила довгим пальто-халатом молочного кольору з поясом.

Бордовий у тренді: Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі такого відтінку (відео)

Скриншот

Взуття та сумку вона вибрала класичного чорного кольору: завершували образ високі жокейські чоботи на низькому ходу та сумка-косметичка із застібкою-змійкою.

Зазначимо, що інші українські знаменитості, серед яких Маша Єфросиніна, Анастасія Цимбалару, Катя Осадча також встигли продемонструвати стильні образи у відтінку бургунді.

Блогери показують, як зробити макіяж у такому кольорі.

А стилісти діляться рекомендаціями, із якими відтінками його поєднувати.

Бордовий у тренді: Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі такого відтінку (відео)

Христина Решетнік (скриншот)

Раніше ми розповіли, як стилізувати класичні штани.

Також подивіться, з чим носити джинси восени та взимку.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки Анни Трінчер та Христини Решетнік.

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