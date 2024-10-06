ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Неділя 06 жовтня 2024 18:18
UA EN RU
Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу З чим поєднується насичений бордовий відтінок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени багато хто намагається купувати практичніший одяг сірого та чорного відтінків, які ще більше вганяють у депресію. Однак не варто боятися інших кольорів, тим паче, що зараз у тренді шляхетний винний або, як його ще називають, бургунді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які відтінки з ним найкраще поєднувати, щоб виглядати стильно в цьому сезоні.

Темно-синій та бургунді

Насичений синій колір (його ще називають "наві") відмінно поєднується з бордовим. Підберіть стильний образ: чорну спідницю-балон у довжині міді, джемпер насиченого бордового відтінку, який зверху прикрасьте тонким ременем. Доповніть лук туфлями Мері Джейн, а в прохолодніші дні чобітками в тон до светра.

Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Бургунді та синій (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневий та бургунді

Ще один фаворит сезону - коричневий і всі його відтінки. Для повсякденноїго луку пригляньте світло-коричневий лонгслів, широкі штани та пальто. Додайте в образ яскраву деталь - сумку у кольорі бургунді.

Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Акценти в образі також важливі (фото: instagram.com/monikh)

Екрю та бургунді

Відтінки молочного також добре поєднуються з насиченим бордовим відтінком. Одягайте теплу трикотажну сукню в рубчик, а зверху накиньте бордовий піджак із натуральної шкіри. У цьому поєднанні світлого та темного є щось таке вишукане та розкішне.

Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Світлі відтінки можна поєднувати з бордовим (фото: instagram.com/sylviemus_)

Сірий та бургунді

Сірий колір також можна розбавити більш насиченим бургунді. Придивіться до такого вбрання: сіра спідниця у довжині максі, бордовий светр та сірий шарф. Доповнять лук ботильйони на зручному підборі та містка сумка.

Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Раніше ми розповіли, як виглядає наймодніше взуття на осінь 2024 року.

Також подивіться модні образи на осінь 2024 з укороченим тренчем та шкіряною курткою.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: NNENNA, Monikh, Sylvie Mus, Annabel Rosendahl.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
NEWS
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі