Як стилізувати класичні брюки: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)
У гардеробі майже кожної дівчини є звичайні брюки - чорні, сині чи коричневі. Самі собою вони нічим не примітні, але якщо додати до них правильне взуття, верхній одяг і аксесуари, можна отримати не один стильний образ.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як стилізувати такі штани, щоб виглядати модно.
Для першого образу блогерка обрала теплий сіро-коричневий светр у стилі оверсайз. Його вона заправила у штани з високою посадкою. Також вона одягла бежеві уггі та вкорочене пальто з ґудзиками контрастного кольору. Свій лук вона доповнила мініатюрною сумкою чорного кольору.
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Для другого образу вона обрала світшот молочного кольору. Передню частину вона заправила у штани, а задню залишила навипуск. Також вона підвернула рукави - так, щоб їхня довжина була три чверті. Цей лук вона також доповнила бежевими уггами та коричневим клатчем.
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Основа третього образу - ті самі класичні штани. Їх блогерка доповнила чорною футболкою, яку заправила в штани, а також зручними кедами. Завершувала образ коричнева замшева куртка і сумка з такого ж матеріалу.
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Які брюки в тренді у 2024 році
Найбільш трендові штани на зиму - це вельветові та шкіряні.
Брюки з натуральної чи штучної шкіри залишаються у модних трендах вже не один сезон. На осінь та зиму можна приглянути як вузькі штани, так і прямого крою, а також з високою лінією талії та широкими штанинами.
У моді також шкіряні штани незвичних відтінків: бежевого, коричневого, оливкового, сірого та бургунді.
На зимовий сезон пригляньте варіанти в жовто-жовтогарячій або коричневій гамі з вельвету. Це може бути як фасон прямого крою, так і розкльошені штани.
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