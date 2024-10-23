З чим носити джинси восени та взимку: блогерка показала 7 стильних образів на кожен день

Джинси - універсальний одяг на кожен день. З штанами з деніму можна скласти лук як на ділову зустріч, так і на святковий захід чи прогулянку з дитиною у парку.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, з чим поєднувати джинси восени та взимку 2024-2025, щоб виглядати стильно.

Total denim look

У тренді - total denim look. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній кольоровій гамі, щоб образ був ефектним.

Для стильного луку блогерка вибрала джинси прямого крою блакитного відтінку та в тон до них сорочку, яку вона заправила у штани. Щоб зробити багатошаровий образ, під сорочку вона одягла бежевий светр із блискавкою на горловині. Завершували образ трендові ботильйони із замші на невеликому підборі, а також коричнева сумка.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси, піджак або пальто

Для стильного образу надягайте темно-сині штани з деніму. Доповніть їх базовою футболкою та піджаком. Для прохолодніших осінніх і зимових днів зверху накиньте пальто, а завершать лук ботильйони з вузькими носками та сумка в тон до них.

Лук на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси та дублянка

Для зимового образу пригляньте довгу дублянку. Її можна носити із джинсами прямого крою, білою сорочкою та взуттям на підборах. Доповніть образ місткою сумкою та аксесуарами.

Лук на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси, пальто та лофери

Восени можна поекспериментувати з образами і з одними джинсами носити різний верхній одяг. І якщо ви хочете бути в тренді - зверніть увагу на коричневе пальто із поясом. Доповніть його синіми штанами з деніму та закритими лоферами із замші.

Образ на холодну осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси та високі чоботи

Щоб створити ошатний образ, надягайте вузькі джинси, білий джемпер та високі чоботи з вузьким носком. Доповнити лук можна світло-бежевим палантином, недбало накинутим на плечі, та прикрасами.

Образ для виходу у світ (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси та бомбер

Для стильного осіннього луку одягайте штани з деніму насиченого синього відтінку, бежевий лонгслів та куртку-бомбер у стилі оверсайз. Доповніть образ замшевими лоферами та місткою сумкою.

Образ на осінь 2024 року (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси та вкорочений піджак

Також у гардероб можна додати варіант із широкими джинсами. Надягайте їх із гольфом-водолазкою та укороченим піджаком букле. Завершать образ трендові балетки, які у прохолодніші дні можна замінити грубими черевиками. Зверху накиньте пальто чи теплий пуховик.

Образ в офіс або на зустріч (фото: instagram.com/anoukyve)