Бордовый в тренде: Тринчер и жена Решетника показали, как стилизовать вещи такого оттенка (видео)

Бордовый или, как его еще называют цвет бургунди, винный, - трендовый оттенок на зиму 2024-2025. С ним можно создать монохромный образ или же дополнить его другими.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем его носят певица Анна Тринчер и супруга телеведущего Григория Решетника Кристина.

Анна Тринчер

Популярная украинская певица скомбинировала стильный образ из двух самых трендовых оттенков осени и зимы 2024-2025: бордового и коричневого.

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Для своего лука она надела боди цвета бургунди с глубоким декольте, который дополнила классическими коричневыми брюками и поясом. Не забыла артистка про аксессуары - золоыте серьги и две подвески.

Завершить лук Тринчер решила длинным пальто шоколадного оттенка, а также миниатюрной сумкой бордового оттенка от известного бренда и сапогами с узким носком.

Кристина Решетник

Супруга ведущего Григория Решетника Кристина следит за модными трендами и имеет свой собственный стиль. Так, на днях она продемонстрировала образ в оттенках бордо, который она дополнила светлым пальто и черной обувью и сумкой.

Так, блогерша и многодетная мама надела бордовую кожаную юбку мини, а сверху - джемпер более светлого оттенка. Завершить образ она решила длинным пальто-халатом молочного цвета с поясом.

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Обувь и сумку она выбрала классического черного цвета: завершали образ высокие жокейские сапоги на низком ходу и сумка-косметичка с застежкой-змейкой.

Отметим, что другие украинские знаменитости, среди которых Маша Ефросинина, Анастасия Цимбалару, Катя Осадчая также уже успели продемонстрировать стильные образы в оттенке бургунди.

Блогеры показывают, как сделать макияж в таком цвете.

А стилисты делятся рекомендациями, с какими оттенками его сочетать.

Кристина Решетник (скриншот)