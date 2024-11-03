Як зробити трендовий макіяж у кольорі бургунді: блогерка розкрила секрети (відео)

На піку популярності восени 2024 року колір бургунді . Цей благородний винний відтінок багато хто вже додав у свій гардероб у вигляді одягу чи аксесуарів. Його також можна використовувати для макіяжу.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким у Instagram поділилася блогерка daria_piasta , розповідає про всі лайфхаки, як його зробити.

Бургунді - тренд осені 2024 року

Винний колір або, як його ще називають, бургунді - гарячий тренд сезону осінь-зима 2024-2025. Саме цей колір часто асоціюється з осінню, але водночас додасть образам елегантності та витонченості.

Дизайнери та стилісти рекомендують створювати як монохромні образи в цьому кольорі, так і використовувати його як акцентний. Це може бути взуття, сумка, манікюр та макіяж.

Найпопулярніші поєднання: бургунді та бежевий (молочний), бургунді та сірий, бургунді та хакі, бургунді та синій, бургунді та коричневий, бургунді та рожевий, бургунді та блакитний.

Як зробити трендовий макіяж бургунді - покрокова інструкція

Крок 1. На очищену шкіру обличчя спочатку необхідно нанести тональний крем. Розтушовуємо пензлем, щоб отримати рівномірний відтінок.

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Крок 2. У куточки та на зону під очима наносимо консилер.

Крок 3. Замість рум'ян блогерка використовує малиновий блиск для губ, який наносить за допомогою пензля.

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Крок 4. Закріплюємо все це пудрою.

Крок 5. Брови виділяємо за допомогою олівця, щоб зробити погляд більш виразним.

Крок 6. Міжвійку фарбуємо коричневим олівцем. Потім розтушовуємо пензлем, щоб вийшла стрілка. Промальовуємо її також коричнево-бордовими тінями.

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Крок 7. Покриваємо вії бордовою тушшю.

Крок 8. На губи наносимо бордовий блиск.