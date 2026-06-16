У Краснодарському краї після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
Вночі 16 червня в станиці Полтавській Краснодарського краю після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю та OSINT-канали.
Що відомо
Пожежа виникла через падіння уламків безпілотника на територію нафтобази. До гасіння залучено 32 особи і 7 одиниць техніки.
На місці працюють спеціальні та екстрені служби.
Після атаки тимчасово перекрито трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.
Полтавська нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії "Лукойл" і кінцевими споживачами мережами автозаправних станцій.
Удари по нафтовій інфраструктурі Росії тривають вже не перший місяць.
Серед останніх - ураження об'єкта в Ярославській області на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону. Наслідки відчули навіть водії в Москві та Петербурзі - великі мережі АЗС запровадили жорсткі ліміти на бензин і дизель.
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, порт Туапсе більше не відвантажує нафту - удари ЗСУ підривають основи головної дохідної галузі РФ.