Больше не нужен: Меган Маркл решила продать свой дом

Меган Маркл, которая недавно отпраздновала свой день рождения, решила расстаться со своей резиденцией в Америке и выставила ее на продажу. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Дом Меган Маркл находится в Лос-Анджелесе в Хэнкок Парке. Там два этажа, четыре спальни, три ванные комнаты, зона с камином и обеденная зона на свежем воздухе. Декор дома в светлых тонах, но в некоторых помещениях присутствуют яркие отделки. В этом доме Меган Маркл жила до своего переезда в Великобританию и до своего замужества. Кроме того, именно в этом доме Меган Маркл проживала со своим первым супругом – Тревором Энгельсоном.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

На данный момент она вместе с мужем, принцем Гарри и новорожденным сыном Арчи проживает в загородной резиденции Фрогмор-Хаус, перепланировка которой и ремонт обошелся в круглую сумму и вызвал гнев у британцев.

Как указывается в издании, дом выставили на продажу с ценой в 1,8 миллиона долларов. Ранее Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что хотели бы иметь собственное жилье в Лос-Анжелесе, так как там проживает мать герцогини Сассекской Дория Регланд.

Дом Меган Маркл (фото: The Bienstock Group)

Однако дом, который Меган Маркл приобрела еще до замужества, совершенно им не подходит, так как его невозможно будет защитить по периметру, как того требуют королевские протоколы. Да и сама Меган Маркл считает, что там плохая карма.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри объяснили странное поведение в Instagram.

А также мы рассказывали о том, сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества.