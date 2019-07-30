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У королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве: появились фото

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 18:12
У королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве: появились фото
Фото: Елизавета II (twitter.com/RoyalFamily)

Елизавета ІІ владеет недвижимостью в одном из самых элитных районов столицы России

Королева Елизавета II  оказалась собственницей фешенебельных квартир в центре Москвы. Ее высочество имеет четыре элитные недвижимости по адресу Обыденский переулок, 10. Об этом сообщает издание "База".

Из окон люксовых квартир открывается прекрасный вид на Храм Христа Спасителя, Кремль и Моску-реку. Также на этом переулке имеется недвижимость у российского миллиардера Олега Дерипаски.

"Ее Величество королева, правящая в Канаде", — так Елизавета II записана в документах Росреестра.

У королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве: появились фото

Скриншот (baza.io)

Отмечается, что квартиры ее Величества совсем не маленькие. Их площадь сотавляет 184, 187, 148 и 320 кв. м. В доме круглосуточно дежурит охрана, так просто туда не зайти.

У королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве: появились фотоФото: Дом, где у королевы квартиры (www.google.com/maps)

Общая площадь четырех квартир — 839 кв. м, а общая кадастровая стоимость — 540 млн рублей.

Три квартирыЕлизавета купила в 2002 году у компании "ПКФ Фронт", еще одну — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого.

Судя по всему, квартиры куплены для работников посольства, которое находится совсем близко от фешенебельного дома. Сама королевская особа в этих квартирах никогда не была.

Как мы ранее писали, Королева Елизавета II не пришла на крестины сына Меган Маркл и принца Гарри, которые проводились 6 июля, в субботу.

Ранее мы писали, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских, поскольку порой Меган Маркл и принц Гарри бывают крайне непредсказуемы.

 

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