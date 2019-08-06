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Больше не нужен: Меган Маркл решила продать свой дом

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 20:02
Больше не нужен: Меган Маркл решила продать свой дом
Меган Маркл решила продать дом в Лос-Анджелесе (Коллаж РБК-Украина)

Дом, в котором Меган Маркл жила до своего замужества, выставили на продажу

Меган Маркл, которая недавно отпраздновала свой день рождения, решила расстаться со своей резиденцией в Америке и выставила ее на продажу. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Дом Меган Маркл находится в Лос-Анджелесе в Хэнкок Парке. Там два этажа, четыре спальни, три ванные комнаты, зона с камином и обеденная зона на свежем воздухе. Декор дома в светлых тонах, но в некоторых помещениях присутствуют яркие отделки. В этом доме Меган Маркл жила до своего переезда в Великобританию и до своего замужества. Кроме того, именно в этом доме Меган Маркл проживала со своим первым супругом – Тревором Энгельсоном.

Больше не нужен: Меган Маркл решила продать свой дом

 Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

На данный момент она вместе с мужем, принцем Гарри и новорожденным сыном Арчи проживает в загородной резиденции Фрогмор-Хаус, перепланировка которой и ремонт обошелся в круглую сумму и вызвал гнев у британцев.

Как указывается в издании, дом выставили на продажу с ценой в 1,8 миллиона долларов. Ранее Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что хотели бы иметь собственное жилье в Лос-Анжелесе, так как там проживает мать герцогини Сассекской Дория Регланд.

 

Дом Меган Маркл (фото: The Bienstock Group)

Однако дом, который Меган Маркл приобрела еще до замужества, совершенно им не подходит, так как его невозможно будет защитить по периметру, как того требуют королевские протоколы. Да и сама Меган Маркл считает, что там плохая карма.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри объяснили странное поведение в Instagram.

А также мы рассказывали о том, сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества.

Раньше был настоящим парнем: бывшие друзья Гарри высмеяли принца из-за Маркл Маркл знала об этом с самого начала: эксперт указал на важную деталь
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