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Більше не потрібен: Меган Маркл вирішила продати свій будинок

STYLERЖиття    06.08.2019 - 20:02
Більше не потрібен: Меган Маркл вирішила продати свій будинок
Меган Маркл вирішила продати будинок в Лос-Анджелесі (Колаж РБК-Україна)

Будинок, в якому Меган Маркл жила до свого заміжжя, виставили на продаж

Меган Маркл, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, вирішила розлучитися зі своєю резиденцією в Америці і виставила її на продаж. Про це повідомляє видання Vanity Fair.

Будинок Меган Маркл знаходиться у Лос-Анжелесі в Хенкок Парку. Там два поверхи, чотири спальні, три ванні кімнати, зона з каміном і обідня зона на свіжому повітрі. Декор будинку в світлих тонах, але в деяких приміщеннях присутні яскраві обробки. У цьому будинку Меган Маркл жила до свого переїзду до Великобританії і до свого заміжжя. Крім того, саме в цьому будинку Меган Маркл проживала зі своїм першим чоловіком – Тревором Энгельсоном.

Більше не потрібен: Меган Маркл вирішила продати свій будинок

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

На даний момент вона разом з чоловіком, принцом Гаррі і новонародженим сином Арчі проживає в заміській резиденції Фрогмор-Хаус, перепланування якої і ремонт обійшовся в круглу суму і викликав гнів у британців.

Як вказується у виданні, будинок виставили на продаж за ціною у 1,8 мільйона доларів. Раніше Меган Маркл і принц Гаррі заявляли, що хотіли б мати власне житло в Лос-Анжелесі, так як там проживає мати герцогині Сассекської Дорія Регланд.

 

Будинок Меган Маркл (фото: The Bienstock Group)

Проте будинок, який Меган Маркл набула ще до заміжжя, зовсім їм не підходить, так як його неможливо буде захистити по периметру, як того вимагають королівські протоколи. Та й сама Меган Маркл вважає, що там погана карма.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі пояснили дивну поведінку в Instagram.

А також ми розповідали про те, скільки заробляла Меган Маркл до заміжжя.

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