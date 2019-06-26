Вышла с плакатом за импичмент Зеленского: 16-летнюю девушку признали виновной

Коллаж РБК-Украина

16-летняя девушка, которая требовала отставку Зеленского, отделалась предупреждением

16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая требовала отставку президента вместе со своим товарищем в центре города Ровно, суд признал виновной. В свою очередь полиция составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов, передает Ua:Рівне.

Мать Дарьи сообщила, что решение относительно правонарушения вынесли еще 13 июня. На первый раз девушка отделалась предупреждением, штрафа нет. Однако родительница нарушительницы планирует подавать апелляцию и доказывать невиновность.

Романа, который выступал с плакатами за импичмент Зеленского, суд также признал виновным.

Фото: facebook.com/Даша Коц

К слову, матери девушки в суде сначала дали постановление о том, что ее дочь признали невиновной, а впоследствии, когда в полиции обнародовали другое постановление, в суде отметили, что работники ошибочно прислали проект постановления, а не принятое судьей решение.

Напомним что ранее Рада приняла закон с процедурой импичмента президента.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента был проголосован 6 июня.