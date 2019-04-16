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В ЦИК назвали число испорченных бюллетеней

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 16:11
В ЦИК назвали число испорченных бюллетеней
Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам Слипачук, бюллетени обрисовывали, резали и даже ели

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в ходе голосования в первом туре выборов 2019 избиратели испортили 224600 бюллетеней. Об этом она сказала в интервью изданию "Укринформ".

Глава ЦИК отметила, что изготовление бюллетеней - "и большой труд многих людей, и деньги".

"По нашим подсчетам, по результатам выборов 31 марта 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными. Если порча бюллетеня - это ваша позиция в отношении того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали очень неуместные вещи. Кстати, даже резали бюллетени, ели", - сказала Слипачук.

Она отметила, что накануне голосования 21 апреля будет призывать избирателей не выражать порчей бюллетеня свое мнение в отношении одного из кандидатов, а также понимать, что "выборы - это не повод для публикации фотографий в Instagram или Facebook с бюллетенями на участках".

"Это касается и политиков, которые во время голосования 31 марта демонстрировали своим поведением не слишком хороший пример, выставляя в социальных сетях фото с бюллетенями, сделанные непосредственно в помещениях участков, что по закону является нарушением тайны голосования", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Она пояснила, что избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, а рассказать по собственному желанию о своем волеизъявления он может за его пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.

Напомним, в начале апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК после оглашения результатов выборов 2019 объявил проведение второго тура.

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