ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦИК рассказали, каким будет избирательный бюллетень ко второму туру выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019. О принятии постановления объявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Установить, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по очередным выборам печатается только с одной стороны, на государственном языке, на одном листе размером 200 на 155 мм, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов", - сказал он.

По его словам, защитные элементы на бюллетени имеют флюоресценцию под действием ультрафиолета.

"Изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, которое на полпроцента превышает количество избирателей, которые относятся к избирательному участку по состоянию на 6 апреля", - добавил Радченко.

Напомнним, Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура.

Участие во втором туре президентских выборов 21 апреля примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).