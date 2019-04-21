ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленского атаковала беременная активистка Femen: фото и видео

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 12:18
Зеленского атаковала беременная активистка Femen: фото и видео
Активистка Femen ждала Зеленского под избирательным участком

На Зеленского напала активиста Femen (фото: РБК-Украина)

На Владимира Зеленского напала беременная активистка Femen перед входом на избирательный участок на выборах 2019. Об этом сообщает корреспондент РБК- Украина с места события.

На Зеленского напала активиста Femen (видео: YouTube/Depo.Ua)

По пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского кордоном. Это случилось из-за того, что одна из активисток Femen встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну".

Зеленского атаковала беременная активистка Femen: фото и видеоЗеленского атаковала беременная активистка Femen: фото и видео
 
На Зеленского напала активиста Femen (фото: РБК-Украина)

Несмотря на это Зеленскому все же удалось пробраться на участок и отдать свой голос за кандидата в президенты Украины.

 

Зеленский голосует (фото: РБК-Украина)

Напомним, что Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в отмене регистрации Зеленского. При этом судья заявила, что коллегия суда отметила статус истца, как официального наблюдателя на выборах президента Украины.

Коллегия полагает, что полномочия истца распространяются только на избирательный округ 221, в котором он зарегистрирован в качестве наблюдателя.

В пятницу, 20 апреля, прошло заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Зеленского. На заседании присутствовал доверенный представитель Зеленского Сергей Ионушас.

При этом представитель Владимира Зеленского заявил, что риска срыва выборов из-за данного иска нет.

В команде Зеленского прокомментировали данный иск и сообщили, что на этой стадии избирательного процесса такие действия является незаконными.

Ранее Андрей Хилько заявил, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Зеленского касается дела о подкупе избирателей. По его словам, Зеленский организовал данную схему, чтобы одержать победу на выборах.

Ране сообщалось о том, что невестка Петра Порошенко жестко обратилась к жене Владимира Зеленского. Юлия Порошенко в Facebook написала, что ей знакомо, когда на ее семью выливается откровенная ложь и необъективный злой юмор. Она подчеркнула, что оскорбления в адрес своей семьи слышала в течение пяти лет постоянно.

Выборы 2019: как проходит второй тур голосования ЧП на выборах: мужчина умер прямо на избирательном участке
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Владимир Зеленскийвыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь