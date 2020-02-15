Богдан ошеломил сеть первой публикацией после отставки

Эксклава Офиса президента Андрей Богдан недавно ушел в отставку, после чего выложил в социальную сеть шуточное "влюбленное" фото. Первую и пока единственную публикацию он сделал в День влюбленных.

Андрей Богдан, уволенный с поста главы Офиса президента, впервые после своей отставки отметился в социальной сети. Богдан в День святого Валентина, 14 февраля, выложил шутливый тематический фотоколлаж на своей странице в Facebook. Он поделился "валентинкой" со своим изображением.

"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - гласит подпись на фото.

Андрей Богдан (фото: facebook.com/ Андрей Богдан)

На картинке изображен сам Богдан в ярко-красном пиджаке. Кадр декорирован розовыми и красными сердечками.

Стоит отметить, что не только Андрей Богдан похвастался романтичной фотожабой. Одним из первых под постом бывшего главы ОП оставил комментарий экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он также поделился фотоколлажом со своим изображением.

Пользователи в комментариях добавили еще один снимок, выполненный в фоторедакторе, с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, что ранее в ОП сделали заявление после отставки Богдана.