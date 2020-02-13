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Богдана не пускают в одно из киевских кафе: вход запрещен

STYLERЖизнь    13.02.2020 - 11:51
Богдана не пускают в одно из киевских кафе: вход запрещен
Андрею Богдану запретили вход в кафе (фото: РБК-Украина)

Один из киевских рестораторов закрыл вход в свое заведение для Андрея Богдана

Андрей Богдан больше не сможет посещать одну из киевских кондитерских на Печерске. Бывший глава Офиса президента попал в список нежелательных гостей заведения. На двери кафе повесили табличку с надписью: "Андрею Богдану вход воспрещен".

Персонал заведения сообщил, что предупреждение повесили по просьбе хозяина кафе - бизнесмена Михаила Бродского, пишет издание "Страна".

По словам самого ресторатора, бывший глава Офиса президента здесь совсем нежелательный гость.

Интересно, что причина такого поступка хозяина кондитерской - неизвестна.

Богдана не пускают в одно из киевских кафе: вход запрещенВ Киеве одно из кафе закрыло вход для Андрея Богдана (фото: strana.ua)

Кстати, заведение, в которое теперь не пускают Богдана, называется "Калина",находится оно на Печерске.

Отметим, что с именем Михаила Бродского в Украине связано несколько скандалов. Недавно на него в суд подал одиозный журналист Анатолий Шарий.

Напомним, Андрей Богдан был официально уволен с должности руководителя Офиса президента во вторник, 11 февраля. Ходили слухи, что у Андрея Богдана были непростые отношения с Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым

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