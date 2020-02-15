Богдан приголомшив мережу першою публікацією після відставки

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан нещодавно пішов у відставку, після чого виклав в соціальну мережу жартівливе "закохане" фото. Першу і поки що єдину публікацію він зробив у День закоханих.

Андрій Богдан, звільнений з поста глави Офісу президента, вперше після своєї відставки відзначився в соціальній мережі. Богдан в День святого Валентина, 14 лютого, виклав жартівливий тематичний фотоколаж на своїй сторінці в Facebook. Він поділився "валентинкою" зі своїм зображенням.

"Мене важко знайти, легко втратити й неможливо забути", - свідчить підпис на фото.

Андрій Богдан (фото: facebook.com/ Андрій Богдан)

На картинці зображений сам Богдан в яскраво-червоному піджаку. Кадр декорований рожевими й червоними сердечками.

Варто відзначити, що не тільки Андрій Богдан похвалився романтичною фотожабою. Одним з перших під постом колишнього голови АП залишив коментар ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Він також поділився фотоколажом зі своїм зображенням.

Користувачі в коментарях додали ще один знімок, виконаний в фоторедакторі, з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, що раніше в ОП зробили заяву після відставки Богдана.