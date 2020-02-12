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Увольнение Богдана: всплыли громкие подробности отставки

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 07:59
Увольнение Богдана: всплыли громкие подробности отставки
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан регулярно устраивал скандалы, будучи на должности главы ОП

Андрей Богдан был официально уволен с должности руководителя Офиса президента во вторник, 11 февраля. Недавно всплыли довольно скандальные детали, как работы Богдана, так и его отставки.

К слову, по некоторой информации, накануне отставки Андрей Богдан имел очень неприятный разговор с Владимиром Зеленским, после которого глава ОП собрал своих заместителей и сказал, что теперь "каждый сам за себя".

Также стало известно, что несмотря на дружеские отношения с Владимиром Зеленским, руководитель ОП регулярно устраивал скандалы, пишет "Апостроф". При этом доставалось не только подчиненным Богдана, но и практически всем людям, которые входили в близкое окружение президента.

Поговаривают, что у Андрея Богдана были непростые отношения с Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым, с последним они, по слухам, даже подрались.

Ермак и Богдан - самые близкие фигуры, которые имеют доступ к Зеленскому, но их всегда кардинально отличала манера поведения. Дело в том, что у Богдана были очень большие амбиции, и эта битва за право быть первым возле президента привела к сегодняшнему результату.

"Есть информация, что в последнее время Богдан конфликтовал с "кварталовцами" в команде президента. Зеленский не любит конфликтов, потому было принято такое решение", - отмечают эксперты.

Напомним, что новым руководителем Офиса президента был назначен помощник Зеленского Андрей Ермак, который уже успел сделать заявление, что эти события никоим образом не повлияют на политический курс Украины.

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