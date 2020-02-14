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Кохайтеся, чорноброві: "валентинки" с украинскими политиками порвали сеть

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 14:32
Кохайтеся, чорноброві: "валентинки" с украинскими политиками порвали сеть
Украинские политики "поздравили" с днем влюбленных (Коллаж РБК-Украина)

Известные украинские политики попали на поздравительные открытки ко Дню святого Валентина

14 февраля весь мир празднует самый романтический праздник - День святого Валентина. В Украине тоже не отстают и поздравляют друг друга с праздником всех влюбленных. Украинские известные политики в этот день попали на шуточные "валентинки". Их опубликовало издание "Слово и дело" на своей странице в Facebook.

"Кохайтеся, чорноброві", - подписали картинки.

Так, на забавные картинки с ироничными подписями угодили: экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и другие.

Кохайтеся, чорноброві: &quot;валентинки&quot; с украинскими политиками порвали сетьАндрей Богдан на валентинке (фото: Слово и Дело)

Отметим, что валентинки просто взорвали сеть, украинцы отреагировали на них с большим восторгом и воодушевлением, но поинтересовались, почему на них не все политики.

  • Супер!
  • Коли собаці немає чого робити, то вона яй..., не те - вона такі дебільні фотки малює.
  • Тільки от Мілованофф чомусь такий безрадісний?
  • Аааааааааааааааааа я в захваті!
  • Как пєрєстать орать!?

Кохайтеся, чорноброві: &quot;валентинки&quot; с украинскими политиками порвали сеть

Скриншот комментариев (Facebook)

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