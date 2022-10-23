Яблучний пиріг "Невидимка": такий ніжний, що можна їсти губами

В Україні цьогоріч щедро вродили яблука, тож гайда пекти яблучні пироги. Особливо такі, де яблук більше ніж тіста, і їх можна їсти губами.
Рецептом "пирога-невидимки" поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло.
Влийте молоко кімнатної температури. Потім всипте просіяне борошно і розпушувач. Тісто має вийти рідким.
Змішайте тісто з нарізаними пластинками яблуками. Добре перемішайте тісто з яблуками, щоб кожен шматочок був в тісті.
Форму викладіть пергаментом і змастіть вершковим маслом.
Відправте тісто в форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.
Коли пиріг охолоне, дістаньте його з форми.
Раніше ми писали, як приготувати насипний яблучний пиріг за рецептом відомої української кулінарки.
Також читайте про рецепт простого яблучного пирога на сковороді.