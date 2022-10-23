Яблочный пирог "Невидимка": такой нежный, что можно есть губами

В Украине в этом году щедро уродили яблоки, поэтому время печь яблочные пироги. Особенно такие, где яблок больше теста, и их можно есть губами.
Рецептом "пирога-невидимки" поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло.
Влейте молоко комнатной температуры. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться жидким.
Смешайте тесто с нарезанными пластинками яблоками. Хорошо размешайте тесто с яблоками, чтобы каждый кусочек был в тесте.
Форму выложите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
Отправьте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.
Когда пирог остынет, извлеките его из формы.
Раньше мы писали, как приготовить насыпной яблочный пирог по рецепту известной украинской кулинарки.
Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.