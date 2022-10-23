Яблочный пирог "Невидимка": такой нежный, что можно есть губами

Составляющие:

Яблоки (очищенные) – 1 кг

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 150 мл

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 100 г

Мука – 100 г

Ванильный сахар – 15 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Пошаговое приготовление пирога

Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло.

Влейте молоко комнатной температуры. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться жидким.

Смешайте тесто с нарезанными пластинками яблоками. Хорошо размешайте тесто с яблоками, чтобы каждый кусочек был в тесте.

Форму выложите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Отправьте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.

Когда пирог остынет, извлеките его из формы.