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Яблучний пиріг "Невидимка": такий ніжний, що можна їсти губами

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 11:49
Яблучний пиріг "Невидимка": такий ніжний, що можна їсти губами Скріншот: Яблучний пиріг "Невидимка"
Автор: Світлана Мащенко

В Україні цьогоріч щедро вродили яблука, тож гайда пекти яблучні пироги. Особливо такі, де яблук більше ніж тіста, і їх можна їсти губами.

Рецептом "пирога-невидимки" поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • Яблука (очищені) - 1 кг
  • Яйце - 3 шт.
  • Молоко - 150 мл
  • Вершкове масло - 50 г
  • Цукор - 100 г
  • Борошно - 100 г
  • Ванільний цукор - 15 г
  • Розпушувач - 1,5 ч. л.

Покрокове приготування пирога

Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло.

Влийте молоко кімнатної температури. Потім всипте просіяне борошно і розпушувач. Тісто має вийти рідким.

Змішайте тісто з нарізаними пластинками яблуками. Добре перемішайте тісто з яблуками, щоб кожен шматочок був в тісті.

Форму викладіть пергаментом і змастіть вершковим маслом.

Відправте тісто в форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.

Коли пиріг охолоне, дістаньте його з форми.

Раніше ми писали, як приготувати насипний яблучний пиріг за рецептом відомої української кулінарки.

Також читайте про рецепт простого яблучного пирога на сковороді.

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