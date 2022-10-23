Яблучний пиріг "Невидимка": такий ніжний, що можна їсти губами

В Україні цьогоріч щедро вродили яблука, тож гайда пекти яблучні пироги. Особливо такі, де яблук більше ніж тіста, і їх можна їсти губами.

Складники:

Яблука (очищені) - 1 кг

Яйце - 3 шт.

Молоко - 150 мл

Вершкове масло - 50 г

Цукор - 100 г

Борошно - 100 г

Ванільний цукор - 15 г

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Покрокове приготування пирога

Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло.

Влийте молоко кімнатної температури. Потім всипте просіяне борошно і розпушувач. Тісто має вийти рідким.

Змішайте тісто з нарізаними пластинками яблуками. Добре перемішайте тісто з яблуками, щоб кожен шматочок був в тісті.

Форму викладіть пергаментом і змастіть вершковим маслом.

Відправте тісто в форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.

Коли пиріг охолоне, дістаньте його з форми.