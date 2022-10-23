Яблочный пирог "Невидимка": такой нежный, что можно есть губами
В Украине в этом году щедро уродили яблоки, поэтому время печь яблочные пироги. Особенно такие, где яблок больше теста, и их можно есть губами.
Рецептом "пирога-невидимки" поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- Яблоки (очищенные) – 1 кг
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 150 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 100 г
- Мука – 100 г
- Ванильный сахар – 15 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
Пошаговое приготовление пирога
Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло.
Влейте молоко комнатной температуры. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться жидким.
Смешайте тесто с нарезанными пластинками яблоками. Хорошо размешайте тесто с яблоками, чтобы каждый кусочек был в тесте.
Форму выложите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
Отправьте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.
Когда пирог остынет, извлеките его из формы.
Раньше мы писали, как приготовить насыпной яблочный пирог по рецепту известной украинской кулинарки.
Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.