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Яблочный пирог "Невидимка": такой нежный, что можно есть губами

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 11:49
Яблочный пирог "Невидимка": такой нежный, что можно есть губами Скриншот: Яблочный пирог "Невидимка"
Автор: Светлана Мащенко

В Украине в этом году щедро уродили яблоки, поэтому время печь яблочные пироги. Особенно такие, где яблок больше теста, и их можно есть губами.

Рецептом "пирога-невидимки" поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • Яблоки (очищенные) – 1 кг
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 100 г
  • Ванильный сахар – 15 г
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Пошаговое приготовление пирога

Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло.

Влейте молоко комнатной температуры. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться жидким.

Смешайте тесто с нарезанными пластинками яблоками. Хорошо размешайте тесто с яблоками, чтобы каждый кусочек был в тесте.

Форму выложите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Отправьте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.

Когда пирог остынет, извлеките его из формы.

Раньше мы писали, как приготовить насыпной яблочный пирог по рецепту известной украинской кулинарки.

Также читайте о рецепте простого яблочного пирога на сковороде.

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