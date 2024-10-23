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Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Среда 23 октября 2024 13:50
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Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото) Юля Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая 18 сентября впервые стала мамой, показала в сети, как похудела с момента родов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 21-летней девушки.

Так, в Stories Верба продемонстрировала, что впервые после родов влезла в "добеременные" джинсы. Девушка очень обрадовалась таким изменениям в своей фигуре.

Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Скриншот

Ранее блогерша писала, что ее идеальный вес - 56 кг. Перед беременностью она весила 64 кг, а за всю беременность набрала 21 кг. Таким образом рожать Верба пошла с весом 85 кг.

Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Скриншот

И первые недели после родов ей удавалось сбросить не так много, хотя она и кормила ребенка грудью.

Также она рассказывала, что нужно много двигаться и подключать спорт, но из-за того, что у нее было кесарево, это пока что невозможно.

Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Скриншот

Что известно о личной жизни и беременности Вербы

Долгое время девушка была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз, а также драгоценности. Пара несколько раз расходилась и сходилась, однако окончательно разорвала отношения в мае 2023 года.

А уже в октябре 2023 года Юля рассказала о помолвке с новым избранником по имени Константин.

В июне 2024 года блогерша поделилась своим секретом - она беременна. Верба до последнего держала интригу и рассекретила пол ребенка в конце августа на шикарной вечеринке гендер-пати - за месяц до рождения дочери.

Рожала знаменитость во Львовском перинатальном центре. Ее госпитализировали из-за проблем с высоким давлением, а затем стимулировали роды. В конце концов врачи приняли решение делать кесарево.

Днем 18 сентября она родила девочку. Все это время вместе с ней находился ее избранник.

Спустя несколько дней она выписалась из больницы и показала лицо новорожденной.

Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)Блогерша Верба похвасталась подтянутой фигурой через месяц после родов (фото)

Юля Верба cо своим возлюбленным и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Ранее Юля Верба попала в больницу из-за дорогого кольца Cartier.

Также Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери.

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